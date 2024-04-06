Российские кольцевые гонки – старт сезона!

Гоночная серия СМП РСКГ рассказала о гонках в Чечне 13 и 14 апреля

Пресс-служба гоночной серии СМП РСКГ объявила, что сезон 2024 года начнут гонки 13 и 14 апреля на автодроме «Крепость Грозная» в Чечне. Традиционно дарящая максимум зрелищности трасса станет первой пробой сил для лучших пилотов, включившихся в борьбу за чемпионские титулы в различных классах кольцевых гонок.

Календарь сезона включает восемь этапов, в ходе которых будут разыграны титулы чемпионов и обладателей кубков России, а также кубков РАФ. И уже первый этап 13-14 апреля в Чечне соберет участников пяти классов, два из которых – международные.

В классе SMP GT4 гоняются пилоты на суперкарах Mercedes-AMG GT4, которым не дают спуску ребята на Toyota Supra, BMW M4 и Porsche Cayman. Возможно, появятся и новые конкуренты – это станет понятно в ходе первых трех гонок этого класса на трассе «Крепость Грозная».

СМП РСКГ 2024, класс SMP TCR Russia

Интригой гонок класса SMP TCR Russia станет сражение 350-сильных седанов Lada Vesta Sport с конкурентами именитых марок, подготовленными по международным стандартам Кубка мира FIA WTCR. А компанию этим машинам на трассе составит зачет Супер-продакшн, где седанам Lada Vesta 1.6T также противостоят японские и немецкие автомобили.

СМП РСКГ 2024, класс Туринг-Лайт

Классы Туринг-Лайт и S1600 также будут гоняться в формате объединенного заезда. В Туринг-Лайте пополнение: к Audi A1, Volkswagen Polo и Skoda Fabia присоединятся хэтчбеки MINI – класс обещает стать одним из самых популярных в сезоне. А зачет S1600 – это море адреналина на «почти обычных» на Lada Granta, Kia Rio и других известных всем машинах...

СМП РСКГ 2024, класс S1600

Итак, очередной сезон серии СМП РСКГ, который пройдет под патронажем программы SMP Racing уже в одиннадцатый раз, стартует в столице Чеченской Республики 13 и 14 апреля. За эти два выходных дня зрители увидят семь увлекательных гонок. Наблюдать за гоночным действом можно будет и с трибун автодрома «Крепость Грозная», и в трансляциях на телеканалах группы «Матч ТВ».