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Российские кольцевые гонки – старт сезона!

Гоночная серия СМП РСКГ рассказала о гонках в Чечне 13 и 14 апреля

Пресс-служба гоночной серии СМП РСКГ объявила, что сезон 2024 года начнут гонки 13 и 14 апреля на автодроме «Крепость Грозная» в Чечне. Традиционно дарящая максимум зрелищности трасса станет первой пробой сил для лучших пилотов, включившихся в борьбу за чемпионские титулы в различных классах кольцевых гонок.

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Календарь сезона включает восемь этапов, в ходе которых будут разыграны титулы чемпионов и обладателей кубков России, а также кубков РАФ. И уже первый этап 13-14 апреля в Чечне соберет участников пяти классов, два из которых – международные.

В классе SMP GT4 гоняются пилоты на суперкарах Mercedes-AMG GT4, которым не дают спуску ребята на Toyota Supra, BMW M4 и Porsche Cayman. Возможно, появятся и новые конкуренты – это станет понятно в ходе первых трех гонок этого класса на трассе «Крепость Грозная».

СМП РСКГ 2024, класс SMP TCR Russia
СМП РСКГ 2024, класс SMP TCR Russia

Интригой гонок класса SMP TCR Russia станет сражение 350-сильных седанов Lada Vesta Sport с конкурентами именитых марок, подготовленными по международным стандартам Кубка мира FIA WTCR. А компанию этим машинам на трассе составит зачет Супер-продакшн, где седанам Lada Vesta 1.6T также противостоят японские и немецкие автомобили.

СМП РСКГ 2024, класс Туринг-Лайт
СМП РСКГ 2024, класс Туринг-Лайт

Классы Туринг-Лайт и S1600 также будут гоняться в формате объединенного заезда. В Туринг-Лайте пополнение: к Audi A1, Volkswagen Polo и Skoda Fabia присоединятся хэтчбеки MINI – класс обещает стать одним из самых популярных в сезоне. А зачет S1600 – это море адреналина на «почти обычных» на Lada Granta, Kia Rio и других известных всем машинах...

СМП РСКГ 2024, класс S1600
СМП РСКГ 2024, класс S1600

Итак, очередной сезон серии СМП РСКГ, который пройдет под патронажем программы SMP Racing уже в одиннадцатый раз, стартует в столице Чеченской Республики 13 и 14 апреля. За эти два выходных дня зрители увидят семь увлекательных гонок. Наблюдать за гоночным действом можно будет и с трибун автодрома «Крепость Грозная», и в трансляциях на телеканалах группы «Матч ТВ».

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:РАСКГ
Количество просмотров 1
06.04.2024
Фото:РАСКГ
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