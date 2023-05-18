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Автоспорт в России переживает второе рождение

О новых горизонтах рассказал новый руководитель SMP Racing Олег Петриков.

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До апреля нынешнего года Олег Петриков занимал пост руководителя Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), а ныне возглавил программу развития российского автоспорта SMP Racing. Он поделился с «За рулем» своим видением завтрашнего дня.

С 2014 года число участников СМП РСКГ увеличилось с 84 до 145, а количество классов машин выросло с четырех до восьми. Петриков надеется, что его опыт и на новой должности сыграет позитивную роль. Главная задача – эффективно использовать ресурсы, развивая автоспорт.

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«Те, кто мечтает о формульной карьере, должны получить возможность пересесть из картинга в машины с открытыми колесами. Для этого мы готовим проект SMP Formula 4, и здесь основная роль будет отведена подразделению BR Engineering, которое сможет адаптировать мировые технологии под наши реалии», – рассказал Олег Петриков.

Международные проекты поставлены на паузу, но сотрудничество не остановилось, а трансформируется в иную форму. Правильный подход – компетентно анализировать все, что есть в мировом автоспорте, и создавать свое, уверен Петриков.

Кроме того, SMP Racing выстраивает взаимодействие с вузами, чтобы обмениваться опытом в сфере создания автомобилей и роботизированной техники. Для студентов это возможность применять свои знания на практике, а для гоночной программы – формирование штата на будущее.

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Источник: SMP Racing

Фото: https://vk.com/rafrcrs

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