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Еще двое полицейских осуждены за взятки от создателей «Чикатило»Еще двое полицейских осуждены за взятки от создателей «Чикатило»
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Еще двое полицейских осуждены за взятки от создателей «Чикатило»

За вознаграждение от киношников они перекрывали движение в нескольких районах Москвы.

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Двое бывших полицейских получили тюремные сроки 5 и 11 лет за взятки, которые они получали при съемках сериала «Чикатило».

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил экс-заместителя начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергея Кулишова к 5 годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 млн рублей.

Его подчиненный Виталий Фокин получил 11 лет строгого режима и штраф 2 млн рублей.

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Стоит заметить, что менее года назад, 29 августа суд приговорил экс-гендиректора ООО «Кино-групп» Дмитрия Большакова к 5,5 годам колонии за посредничество при даче взятки.

С ним судили троих полицейских: Игорь Файзуллин за получение взяток был приговорен к 8,5 годам колонии, Дмитрий Смолин к 7,5 годам, а дело Дениса Федорова, заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве, рассматривалось в особом порядке, пишет источник.

Следствие утверждало, что все пятеро полицейских получали от Большакова взятки за перекрытие движения в нескольких районах Москвы для обеспечения съемок сериала «Чикатило».

Первые сезон сериала вышел в марте 2021 года, второй - спустя год. В главной роли снялся Дмитрий Нагиев.

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Источник: Ведомости

Фото: depositphotos.com, kinopoisk

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За РулемИннокентий Кишкурно
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