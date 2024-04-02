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Высокое качество: россияне начали охотиться за этими хорошо знакомыми машинами

Эксперт Давиденко рассказал об ажиотажном спросе на автомобили Solaris

После прекращения официальных поставок корейских машин в РФ модели Hyundai и Kia по-прежнему популярны у россиян. По этой причине их появление в продаже под новым брендом Solaris вызвало ажиотажный спрос, пояснил глава отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

Цена Solaris HC стартует от 2 млн 850 тыс. рублей, но россиян это не останавливает: сейчас на каждую модель Solaris очередь из 2-3 потенциальных покупателей, рассказал он. По словам Давиденко, причина такого высокого спроса – хорошая репутация на основе многолетней эксплуатации этих машин.

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Замглавы АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев сообщил, что потребители ждут эти автомобили, понимая, что их делают с применением всех технологий, обеспечивающих высокое качество.

Автомобили Solaris выпускаются на бывшем автозаводе концерна Hyundai в Петербурге, который переименовали в «Автомобильный завод АГР».

Ранее «За рулем» сообщал, что в марте в РФ упали цены на 11 автомобильных марок.

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
02.04.2024
Фото:Depositphotos
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