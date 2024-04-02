Новые автомобили этой китайской марки оснастят навигацией от «Яндекса»

Китайские машины Chery получат российскую навигацию от «Яндекса»

Компания «Яндекс» и автопроизводитель Chery Automobile подписали соглашение о партнерстве в РФ. В «Яндексе» пояснили, что китайский автоконцерн работает над созданием полностью локализованной навигации на базе NaviKit SDK от API «Яндекс карт». Эта технология позволяет компаниям создавать кастомизированное навигационное приложение в фирменном дизайне. Наряду с этим остается привычное российским водителям ведение по маршруту с предупреждениями о маневрах, камерах и так далее.

Генеральный директор Chery Automobile в РФ Владимир Шмаков отметил, что партнерство с «Яндексом» позволит компании адаптировать под себя самые актуальные навигационные технологии и улучшить пользовательский опыт для российских клиентов.

Уточняется, что локализованную навигацию создадут для новых моделей, ориентированных на рынок РФ. Первым такую навигацию получил премиальный кроссовер Exeed VX, продажи которого начались в России в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что «За рулем» испытал пикап Changan Hunter Plus с мощным бензиновым турбомотором.

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Источник: ТАСС