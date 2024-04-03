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Беспилотник Lada Vesta тестируют на дорогах

НАМИ тестирует автономный автомобиль на базе Lada Vesta на дорогах и полигоне

Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев сообщил о том, что сейчас компания тестирует беспилотные технологии на дорогах и на испытательном полигоне, используя в качестве основы автомобиль Lada Vesta.

Он отметил, что беспилотные технологии становятся не только ключевым трендом, но и объективной реальностью в автопроме.

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Специалисты НАМИ уже много лет занимаются разработкой и тестированием подобных технологий. Система автоматического управления автомобилем, над которой работают ученые, демонстрирует стабильность и успешно осуществляет движение в беспилотном режиме в городском потоке.

В России беспилотную технологию в автомобилях тестирует компания «Яндекс» в «Иннополисе» и на федеральной территории «Сириуса», а также было запущено движение беспилотных грузовиков КАМАЗ по трассе М-11 «Нева» летом 2023 года.

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Ендачев уверен, что такие технологии в ближайшем будущем станут активно внедряться многими автопроизводителями, что позволит снизить стоимость перевозок пассажиров в такси и грузоперевозок.

Между тем, в США растет страх перед автономными транспортными средствами – большинство водителей их боятся. Однако отдельные функции помощи водителю, которые входят в беспилотные системы, людям все же нравятся.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:НАМИ
Количество просмотров 1
03.04.2024
Фото:НАМИ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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