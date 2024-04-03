Мир Lada – рассказываем, зачем нужна «новая экосистема» АВТОВАЗа

АВТОВАЗ выпустил мобильное приложение для владельцев Lada

Пресс-служба компании АВТОВАЗ объявила о запуске мобильного приложения под названием Мир Lada. Сообщается, что новый сервис ориентирован на потребности клиента и помогает решить все вопросы, связанные с владением машины отечественной марки.

«Приложение открывает доступ к разнообразным онлайн сервисам бренда, технической документации, например, заводскому коду краски и коду разблокировки аудиосистемы. В приложении можно сохранить документы в электронном виде, уточнить стоимость ТО и назначить время визита на станцию техобслуживания, а также заказать необходимые запчасти и аксессуары онлайн, можно оформить карту "LADA Помощь на дорогах", вызвать профессиональную техническую поддержку», – гласит пресс-релиз.

Кроме того, в приложении есть полные данные по имеющемуся у вас автокредиту, а также заложена возможность продлевать страховые программы от АО «Авто Финанс Банк». А если вы захотите сменить автомобиль, с помощью приложения можно будет получить экспресс-оценку стоимости вашей нынешней машины по трейд-ину и получить предложение по автокредиту на подходящих вам условиях.

Приложение Мир Lada призвано систематизировать всю информацию, как-либо связанную с машиной

Автопроизводитель замечает, что новое приложение «сделает взаимодействие с брендом еще более удобным» и позволит «систематизировать данные в мире, перенасыщенном информацией».