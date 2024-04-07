Московская ГИБДД показала, как ловит угонщиков (видео)
На днях в одну из дежурных частей полиции Москвы поступило сообщение об угоне Kia Ceed – кто-то «увел» серый хэтчбек с парковки на Каширском шоссе. Данные передали патрулям, и в течение часа сотрудники ДПС заметили искомую машину, движущуюся в центр столицы.
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На требования об остановке водитель не отреагировал, и полиции пришлось начать преследование. Впрочем, оно было недолгим. Находившийся за рулем 26-летний ранее судимый житель Московской области, судя по внешним признакам, был нетрезв.
«Проведенным освидетельствованием на состояние опьянения было установлено, что водитель находился в нетрезвом виде. Также полицейские выяснили, что на угнанной машине он успел совершить ДТП и скрыться. Автомобиль изъят и будет возвращен законному владельцу», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
В отношении «призрачного гонщика» составлены административные протоколы по статье 12.8 и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, назначен арест на 11 суток. Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Фигурант помещен под подписку о невыезде.
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Источник: МВД Медиа
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