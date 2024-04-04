АО ВТБ Лизинг предлагает автомобили LIVAN со скидками до 14%

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АО ВТБ Лизинг предлагает автомобили нового бренда LIVAN, входящего в Geely Group, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со скидкой до 14% от рекомендованной розничной цены.

Размер скидки зависит от выбранной модели – X3Pro, X6Pro или S6Pro. В рамках предложения клиентам доступны различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальными переплатами за лизинг.

При оформлении в лизинг кроссовера LIVAN X3Pro (РРЦ – 1 889 900 руб.) стоимость автомобиля с применением скидок для клиентов АО ВТБ Лизинг будет равна 1 663 112 руб. При заключении сделки на срок 60 месяцев с авансом 40% ежемесячные платежи за пользование автомобилем составят 28 250 руб., а экономия на налогах за весь период лизинга – более 780 000 руб.*

Компактный кроссовер LIVAN X3Pro оснащен бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 103 лошадиных силы. Объем багажника составляет 400 литров. Автомобиль имеет заднюю многорычажную независимую подвеску, которая позволяет эффективно фильтровать вибрацию, вызванную дорожным покрытием, и обеспечивать пассажирам комфорт.

Яркий седан в спортивном стиле LIVAN S6Pro оснащен бензиновым двигателем 1,5T мощностью 147 лошадиных сил и коробкой передач 7DCT c двойным сцеплением мокрого типа, позволяющими экономить до 10% топлива. Объем багажника составляет 418 литров. Автомобиль имеет просторный салон со спортивными сиденьями, контрастную отделку интерьера, функциональную мультимедийную систему.

Гарантия качества на автомобили и оригинальные запасные части марки LIVAN предоставляется производителем в течение гарантийного срока – 5 лет после покупки или в течение 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей LIVAN со скидкой до 14% юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра компании: 8 800 551 19 18.



*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Налоговые преференции доступны для компаний на ОСН.

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