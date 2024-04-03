Машину с людьми смыло с дороги из-за перелива реки в Башкирии
В селе Макан Башкирии из-за паводка с трассы смыло авто с тремя пассажирами
В Башкирии в селе Макан Хайбуллинского района из-за перелива реки смыло автомобиль вместе с водителем и двумя пассажирами, информирует местное отделение МЧС. Уточняется, что при движении со стороны Магнитогорска в г. Оренбург поднявшейся водой смыло автомобиль, проехавший на запрещающий знак.
Водитель и два пассажира машины марки ВАЗ выбрались из автомобиля, в результате происшествия никто не пострадал.
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Известно, что на место инцидента прибыли сотрудники МЧС, полицейские и спасатели зонального поисково-спасательного отряда города Сибай. Машина в результате произошедшего оказалась в кювете — с помощью техники ее вытащили.
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Источник: Telegram-канал МЧС Башкирии
Фото:МЧС Башкортостан
03.04.2024
Фото:МЧС Башкортостан
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