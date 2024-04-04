Надежные мотор и АКП, богатое оснащение – неплохой кроссовер за 1 млн рублей

«За рулем» назвал Changan CS35 лучшим из китайских компактных «бюджетников»

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказывает про компактные переднеприводные кроссоверы с АКП, вполне стоящие своих денег даже несмотря на солидный пробег. В основном в подборку попали машины возрастом примерно 10 лет, с пробегом от 100 тысяч до 200 тысяч км и ценой около 1,2 млн рублей. Но есть и любопытные исключения. Одно из них – Changan CS35.

Changan CS35

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— За 1 млн рублей – машины с пробегом 50–100 тысяч км. Возможно, по набору свойств это лучший из китайских компактных «бюджетников» своего периода. Нареканий общего плана к нему немного, набор главных агрегатов вызывает доверие.

Выпускали до 2019 года, с 2016 года – крупноузловая сборка в Липецке. Попадается также белорусская. Привод только передний. По размеру CS35 немногим больше, чем Renault Sandero.

Единственный мотор 1.6 (113 л. с.) сочетается с МКП или АКП – автоматов на вторичке больше. Атмосферник JL478QEE довольно простой, с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ, приемлет АИ‑92. Есть замечания к стойкости ремня генератора и топливного насоса, только и всего. Ресурс уходит за 250 тысяч.

Автомат японский – Aisin AW60–40LE, архаичный четырехступенчатый. Надежен и терпелив, первые недомогания проявляются после 200–250 тысяч км – отличный показатель. Коррозионная стойкость посредственная – желателен антикор. На выносливость подвески особых жалоб нет. Оснащение для столь недорогой машины очень щедрое.

Changan CS35

А какие еще переднеприводные компакт-кроссоверы с АКП можно купить за миллион с хвостиком? Читайте в новом материале «За рулем»!