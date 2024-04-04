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Надежные мотор и АКП, богатое оснащение – неплохой кроссовер за 1 млн рублей

«За рулем» назвал Changan CS35 лучшим из китайских компактных «бюджетников»

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказывает про компактные переднеприводные кроссоверы с АКП, вполне стоящие своих денег даже несмотря на солидный пробег. В основном в подборку попали машины возрастом примерно 10 лет, с пробегом от 100 тысяч до 200 тысяч км и ценой около 1,2 млн рублей. Но есть и любопытные исключения. Одно из них – Changan CS35.

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Changan CS35
Changan CS35

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— За 1 млн рублей – машины с пробегом 50–100 тысяч км. Возможно, по набору свойств это лучший из китайских компактных «бюджетников» своего периода. Нареканий общего плана к нему немного, набор главных агрегатов вызывает доверие.

Выпускали до 2019 года, с 2016 года – крупноузловая сборка в Липецке. Попадается также белорусская. Привод только передний. По размеру CS35 немногим больше, чем Renault Sandero.

Единственный мотор 1.6 (113 л. с.) сочетается с МКП или АКП – автоматов на вторичке больше. Атмосферник JL478QEE довольно простой, с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ, приемлет АИ‑92. Есть замечания к стойкости ремня генератора и топливного насоса, только и всего. Ресурс уходит за 250 тысяч.

Автомат японский – Aisin AW60–40LE, архаичный четырехступенчатый. Надежен и терпелив, первые недомогания проявляются после 200–250 тысяч км – отличный показатель. Коррозионная стойкость посредственная – желателен антикор. На выносливость подвески особых жалоб нет. Оснащение для столь недорогой машины очень щедрое.

Changan CS35
Changan CS35

А какие еще переднеприводные компакт-кроссоверы с АКП можно купить за миллион с хвостиком? Читайте в новом материале «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
04.04.2024
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Отзывы о Changan CS35 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Changan CS35  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.

Недостатки:

Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик

Комментарий:

Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.

+7