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Нам рассказали, сколько машин смогут выпустить российские заводы в 2024 году

Минпромторг ожидает, что рост производства авто в 2024 году составит более 10%

Минпромторг России прогнозирует рост производства автомобилей всех категорий - от легковых до грузовых и автобусов - до более 800 тыс. шт. в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Производство чуть больше 800 тысяч автомобилей», - отметил он, отвечая на вопрос журналистов.
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Мантуров сообщил, что по итогам работы первого квартала текущего года было произведено 214 тысяч автомобилей, а на рынке появилось около 350 тысяч. Он также отметил, что при сохранении текущего темпа возможно, что результаты будут и выше.

Вице-премьер считает, что перспективы автомобильной отрасли будут зависеть от финансово-кредитной политики. Он пояснил, что в случае снижения ставок ЦБ результаты будут более «благоприятными».

На российском авторынке отмечают рост покупок машин «на эмоциях»

Ранее было объявлено, что в 2023 году в России было произведено около 724 тысяч автомобилей всех категорий, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Следовательно, рост производства в 2024 году должен составить более 10%.

Мантуров также ожидает, что в 2024 году продажи автомобилей всех сегментов на российском рынке достигнут 1,3 млн шук.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
04.04.2024
Фото:Depositphotos
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