Минпромторг определился, что считать российским в автопроме

Правительство РФ утвердило механизм балльной оценки локализации в автопроме

Правительство РФ утвердило новый механизм оценки локализации в автомобильной промышленности. Изменения, внесенные в систему балльной оценки локализации производства, были опубликованы в рамках постановления № 719, над которым работал Минпромторг в прошлом году.

Теперь для начисления локализационных баллов необходимо фактическое выполнение технологических операций. Обновленный перечень включает «критические технологии», способствующие достижению технологического суверенитета отечественной автомобильной промышленности. Одновременно с этим конкретизирован перечень затрат, которые относятся непосредственно к затратам на НИОКР.

Постановление также стимулирует использование российских электронных блоков управления и соответствующей компонентной базы. Для этого предусмотрено начисление баллов за каждую примененную в электронных блоках управления единицу компонентов.

Для поощрения роста локализации автоэлектроники ежегодно повышается минимальное количество баллов, необходимых для признания электронного блока управления произведенным на территории РФ.

Также было продлено действие пороговых значений для доступа продукции российских автопроизводителей к госзакупкам для государственных и муниципальных нужд до конца 2024 года (не менее 3,2 тыс. баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей и не менее 2,9 тыс. баллов для автобусов).

Ранее власти решили приравнять белорусские комплектующие (узлы, агрегаты, детали), материалы (сырье), а также производственные и технологические операции (документы о производстве компонента) к российским. Это даст возможность увеличить степень локализации российским предприятиям. Впрочем, специалисты опасаются, что под видом белорусских к нам могут проникать китайские комплектующие сомнительного качества.