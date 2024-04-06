Хулиганы-стритрейсеры насмехаются над полицией

Чикагские уличные гонки продолжают собирать множество участников и зевак

Уличные гонки остаются серьезной проблемой в Чикаго, и новое видео подтверждает, что бороться с ними не удается. Несмотря на заявления властей о новых тактических разработках для сокращения масштабов этих событий, их участники, кажется, этим совсем не обеспокоены.

Видео, опубликованное 26 марта, показывает агрессивное вождение, нарушения правил дорожного движения, неуважение к полицейским и даже драку с прохожими. В одном из эпизодов водитель Chevrolet Camaro делает «пончик» и дрифтует прямо перед внедорожником полиции. Полицейский пытается это пресечь, но участники гонок встают между машинами, чтобы помешать офицеру.

Неизвестно, чем все закончилось в этом конкретном случае, но похоже, участники гонок не обращают внимания на действия правоохранительных органов. В начале марта толпа перекрыла движение, и полиция была вынуждена прервать задержание лихачей. Вскоре после этого в полиции заявили, что разрабатывают новую тактику борьбы со стритрейсерами.

Какой бы ни была эта тактика, она, определенно, не остановила толпу, которую можно увидеть на видео. Несколько машин делают «пончики», шины дымятся, а вокруг собирается толпа с фейерверками, лазерными фонарями и телефонами, снимающими происходящее. В какой-то момент пассажир дрифтующего автомобиля высовывает из окна пистолет.

С 2022 года у полиции Чикаго появилось право конфисковывать автомобили, участвовавшие в гонках. Впервые им воспользовались только в августе 2023 года, и даже тогда конфисковали лишь одну машину.

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Видео: YouTube

Источник: Carscoops