#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Skoda Yeti
6 апреля
Крепкая подвеска, большой багажник, АКП — удачный кроссовер чуть дороже миллиона
Эксперт «За рулем» указал, какая комплектация...
Хулиганы-стритрейсеры насмехаются над полицией
6 апреля
Хулиганы-стритрейсеры насмехаются над полицией
Чикагские уличные гонки продолжают собирать...
Toyota Corolla Active Sport
6 апреля
Toyota Corolla получила версию для любителей активной езды
Toyota представила версию Corolla Active Sport...

Хулиганы-стритрейсеры насмехаются над полицией

Чикагские уличные гонки продолжают собирать множество участников и зевак

Уличные гонки остаются серьезной проблемой в Чикаго, и новое видео подтверждает, что бороться с ними не удается. Несмотря на заявления властей о новых тактических разработках для сокращения масштабов этих событий, их участники, кажется, этим совсем не обеспокоены.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Видео, опубликованное 26 марта, показывает агрессивное вождение, нарушения правил дорожного движения, неуважение к полицейским и даже драку с прохожими. В одном из эпизодов водитель Chevrolet Camaro делает «пончик» и дрифтует прямо перед внедорожником полиции. Полицейский пытается это пресечь, но участники гонок встают между машинами, чтобы помешать офицеру.

Неизвестно, чем все закончилось в этом конкретном случае, но похоже, участники гонок не обращают внимания на действия правоохранительных органов. В начале марта толпа перекрыла движение, и полиция была вынуждена прервать задержание лихачей. Вскоре после этого в полиции заявили, что разрабатывают новую тактику борьбы со стритрейсерами.

Автомобилисты рассказали, чего становится больше весной

Какой бы ни была эта тактика, она, определенно, не остановила толпу, которую можно увидеть на видео. Несколько машин делают «пончики», шины дымятся, а вокруг собирается толпа с фейерверками, лазерными фонарями и телефонами, снимающими происходящее. В какой-то момент пассажир дрифтующего автомобиля высовывает из окна пистолет.

С 2022 года у полиции Чикаго появилось право конфисковывать автомобили, участвовавшие в гонках. Впервые им воспользовались только в августе 2023 года, и даже тогда конфисковали лишь одну машину.

Видео: YouTube

Источник: Carscoops

Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг 402 м
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube
Количество просмотров 2
06.04.2024
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0