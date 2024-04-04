Это убьет ваш мотор: ни в коем случае не используйте такое масло в автомобиле
Одной из важных и необходимых процедур технического обслуживания автомобиля является замена масла в двигателе. В большинстве случаев автовладельцы самостоятельно проводят эту процедуру и доливают масло между заменами.
Но если залить в мотор «неправильное» масло, то можно повредить двигатель. Дело в том, что масло необходимо для смазки компонентов силового агрегата, и если будет использована неподходящая для конкретной марки автомобиля жидкость, может возникнуть повышенное трение между различными деталями, как итог – их износ увеличится в разы.
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Кроме того, ненадлежащая смазка элементов двигателя негативно скажется на динамических показателях и увеличит потребление топлива. Напомним, есть три основных типа моторных масел:
- минеральное – используется, в основном, в возрастных автомобилях с простыми двигателями;
- полусинтетическое – для разных моделей автомобилей, особенно для новых;
- синтетическое – для высокопроизводительных машин, включая новые модели, а также автомобилей с турбонаддувом.
Сегодня на рынке есть большое количество сортов масел, но у них есть один важный аспект – вязкость. Именно этот фактор определяет, насколько быстро масло заполнит все детали двигателя для их защиты от повышенного трения.
Использовать «неправильное» масло – все равно что не использовать его совсем, поэтому нужно обязательно заливать только те жидкости, которые рекомендованы автопроизводителями для конкретной модели автомобиля.
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Источник: motorbiscuit.com