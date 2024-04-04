По следам ДТП в Ярославской области: не повторяйте чужих ошибок!

Главный редактор «За рулем» рассказал, как безопасно проехать ж/д переезд

В понедельник 1 апреля на железнодорожном переезде в Ярославской области произошло страшное ДТП, унесшее жизни семи человек. Вкратце напомним: под Переславлем-Залесским на перегоне встали поезда, и на ближайшем переезде возник затор – шлагбаумы остались опущены. Однако работник переезда поднял один из них по просьбе водителя автобуса и пропустил транспорт на пути. Позже выяснилось, что работник был пьян.

Быстро покинуть переезд автобусу помешал выездной шлагбаум, а при приближении поезда водитель не среагировал на критическую ситуацию и не выпустил из салона людей. В результате он сам и шесть женщин, находившихся в автобусе, погибли, а машинист поезда получил травмы.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Понятно, что сработал тот самый человеческий фактор. Причем дважды. Водитель хорош, монтер путей – не лучше. Можно ли «починить» человеческий фактор, если люди выходят на работу подшофе? Не уверен. Поэтому я, когда выезжаю на переезд, делаю так.

Во-первых, обязательно смотрю далеко в обе стороны, пытаясь оценить чистоту путей. Не верю ни светофору, ни проезжающим другим машинам, ни диспетчеру переезда. Во-вторых, стараюсь проезжать рельсы на ровном, но уверенном газу – не сломя голову, но и не черепахой. Лучше ремонтировать подвеску, чем заглохнуть на переезде. Жизнь дороже железа.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Максим Кадаков