Китайский производитель представил пикап размером с Toyota Hilux

Компания BYD поделилась изображениями нового пикапа (названия пока нет)

Компания BYD поделилась официальными изображениями своего долгожданного пикапа. Это подключаемая гибридная модель размером с Toyota Hilux, предназначенная для мирового рынка.

Этот автомобиль несколько раз был замечен в Китае, и компания BYD подала заявку на его патенты.

Пикап BYD покрыт ярким сине-оранжевым камуфляжем. Однако можно разглядеть его фары с двумя линзами, напоминающие цифру «8». Грузовик BYD сохраняет мускулистый стиль с широкими колесными арками, высокой линией капота и большими зеркалами заднего вида. У него рейлинги на крыше, относительно короткое спальное место и традиционные дверные ручки.

Автомобиль имеет лючок топливного бака в левом заднем крыле и крышку заправочного порта в правом.

Его размеры пока не разглашаются, однако в китайской компании отметили, что он размером с Toyota Hilux (5325/1855/1815 мм).

Пикап представляет собой подключаемый гибрид с общим запасом хода около 1000 км. Запас хода только на электротяге составляет около 100 км на одном заряде.

Неудивительно, что BYD разработала эту модель для мирового рынка, поскольку для пикапов по-прежнему существуют ограничения в самом Китае и многие китайцы избегают их покупать. Поэтому основными рынками для этого автомобиля станут Австралия, Южная Африка, Новая Зеландия, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.

Поскольку BYD уже начал делиться информацией о новинке, не исключено, что модель покажут на Пекинском автосалоне, который стартует в конце апреля.

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Источник: Сarnewschina