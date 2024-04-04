Редчайший Bugatti Type 57С за 323 млн рублей: что внутри раритетного авто

Раритетный Bugatti Type 57С 1938 года выставят на аукционе за $3,5 млн

Редчайший Bugatti Type 57С 1938 года планирую выставить на продажу. Автомобиль разрабатывали в виде шасси для самостоятельной установки кузова. Также его выпускали с готовыми кузовами из каталога.

В общей сложности было собрано 710 автомобилей, из которых 96 получили 3,3-литровый восьмицилиндровый двигатель. При этом Type 57С, у которых компрессорный двигатель сочетался с кузовом Gangloff, было всего два.

Bugatti Type 57С

Упомянутый Type 57С построили в 1938 году для французского автогонщика Мориса Трентиньяна, многократного победителя Гран-при Монако. Машина была в собственности спортсмена до 1947 года.

Затем она сменила множество владельцев. В начале 2000-х годов родстер попал в коллекцию Питера и Мерл Маллин, которые полностью отреставрировали винтажный родстер.

В ходе торгов, намеченных на конец апреля, за редчайший Bugatti Type 57С планируют выручить от $2 до 3,5 млн (около 184–323 млн рублей).

Bugatti Type 57С

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Источник: goodingco.com