#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mitsubishi отказалась от контрактной сборки в РФ и ушла с завода в Калуге
4 апреля
Mitsubishi отказалась от контрактной сборки в РФ и ушла с завода в Калуге
Mitsubishi расторгла договор о сборке на заводе...
Changan CS35
4 апреля
Надежные мотор и АКП: назван лучший из китайских «бюджетников» за 1 млн рублей
Эксперт «За рулем»: надежный Changan CS35 с...
Акции, госпрограммы и параимпорт: эксперты объяснили рост автокредитов в России
4 апреля
Акции, госпрограммы и параимпорт: эксперты объяснили рост автокредитов в России
НБКИ: россияне в начале 2024 года оформили...

В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом: что известно

Электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом в подмосковной Истре

В Подмосковье электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом, проинформировали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, столкновение произошло сегодня днем при выезде электропоезда из депо «Нахабино». Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего выясняются, прокуратура проводит проверку.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ пояснили, что в результате ЧП пострадавших не было. По информации следователей, электропоезд проходил обкатку.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять масло в МКП и автомате.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источники: Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, Telegram-канал ЦППК

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Количество просмотров 1
04.04.2024
Фото:Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Поделиться:
Оцените материал:
0