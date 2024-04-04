В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом: что известно
Электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом в подмосковной Истре
В Подмосковье электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом, проинформировали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По предварительной информации, столкновение произошло сегодня днем при выезде электропоезда из депо «Нахабино». Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего выясняются, прокуратура проводит проверку.
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В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ пояснили, что в результате ЧП пострадавших не было. По информации следователей, электропоезд проходил обкатку.
Ранее «За рулем» сообщал, когда менять масло в МКП и автомате.
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Источники: Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, Telegram-канал ЦППК
Фото:Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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04.04.2024
Фото:Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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