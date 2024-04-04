Mitsubishi отказалась от контрактной сборки в РФ и ушла с завода в Калуге

Mitsubishi расторгла договор о сборке на заводе ПСМА Рус и выплатила 3 млрд руб.

Российское представительство Mitsubishi расторгло соглашение о контрактной сборке внедорожников на заводе «ПСМА Рус» под Калугой. Уточняется, что стороны заключили соглашение о расторжении ранее действовавших договоренностей, в рамках которого «дочка» Mitsubishi обязалась выплатить предприятию компенсацию в размере 2,946 млрд руб. Фактически средства выплатили в январе текущего года.

Производство машин бренда Mitsubishi на калужском заводе «ПСМА Рус» прекратилось в апреле 2022 года. Ранее на предприятии собирали Outlander и Pajero Sport. Поставки комплектующих на завод прекратились еще в марте, и некоторое время он работал за счет имеющихся запасов. Той же весной в РФ перестали официально возить прочие модели этого японского бренда.

В 2023 году губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на заводе под Калугой компания «Автомобильные технологии» организует производство кроссоверов. До окончания 2023 года планировалось собрать пилотную партию из 48 машин. В 2024 году стартует серийное производство автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять масло в МКП и автомате.

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Источник: interfax.ru