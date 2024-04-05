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Названы самые популярные импортируемые в Россию кроссоверы

«Автостат»: больше всего в РФ в марте ввезли кроссоверов Geely Monjaro

В марте текущего года больше всего в Россию завезли кроссоверов Geely Monjaro. А именно, их было импортировано 6,4 тыс. шт. На второй строчке по этому показателю находится Chery Tiggo 7 Pro Max (5,2 тыс. единиц), на третьей – Сhery Tiggo 4 Pro (5 тыс. штук).

Далее следует Omoda C5 с результатом 2,9 тыс. машин, а замыкает топ-5 лидеров Haval Jolion, которых привезли 2,7 тыс. штук. Последнюю модель также выпускают на заводе Haval в Тульской области.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

Всего по итогам марта 2024 года в Россию из-за рубежа импортировали 87,4 тыс. новых легковых машин, что является наивысшим результатом начиная с 2022 года.

Ранее «За рулем» сообщал, почему китайские автокомпании начнут уходить из России.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
05.04.2024
Фото:Depositphotos
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