Этот фактор повлиял на отмену двойного НДС при перепродаже машин на вторичном рынке

В Госдуме объяснили суть отмены двойного НДС при перепродаже машин с пробегом

Несмотря на санкционное давление, автомобильный рынок подержанных машин России активно демонстрирует динамику роста, поэтому было решено отменить двойной НДС для дилерских центров. Об этом в беседе с «Дума ТВ» рассказал первый зампред Комитета ГД РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутат фракции «Единая Россия» Павел Федяев.

Он рассказал, что в ходе анализа стало очевидно, что продажи в сегменте подержанных машин очень активно растут.

«В связи с инфляционным давлением и с тем, что многие производители автомобилей ушли с рынка, а новые еще в процессе налаживания своих логистических связей. Мы просто увидели, что по статистике количество б/у автомобилей в продаже очень резко выросло», – объяснил депутат.

Теперь НДС рассчитывают не на всю стоимость товара, а только на разницу, уточнил Федяев.

«Есть определенные требования, что последним собственником зарегистрированного транспортного средства должно быть физическое лицо. А дальше «физик» сдал в такой салон в Москве, Москва перепродала в Красноярск или в Новосибирск другому юридическому лицу, а это юрлицо уже осуществило продажу вновь физическому лицу», – приводит пример парламентарий.

По мнению Федяева, новое законодательство окажет положительный эффект на авторынок России, потому что до настоящего момента такая процедура находилась исключительно в «серой зоне». Также Федяев выразил надежду, что нововведения позитивно скажутся и на качестве машин с пробегом, а также на их доступности россиянам.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: dumatv.ru