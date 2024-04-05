Этот фактор повлиял на отмену двойного НДС при перепродаже машин на вторичном рынке
Несмотря на санкционное давление, автомобильный рынок подержанных машин России активно демонстрирует динамику роста, поэтому было решено отменить двойной НДС для дилерских центров. Об этом в беседе с «Дума ТВ» рассказал первый зампред Комитета ГД РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутат фракции «Единая Россия» Павел Федяев.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Он рассказал, что в ходе анализа стало очевидно, что продажи в сегменте подержанных машин очень активно растут.
«В связи с инфляционным давлением и с тем, что многие производители автомобилей ушли с рынка, а новые еще в процессе налаживания своих логистических связей. Мы просто увидели, что по статистике количество б/у автомобилей в продаже очень резко выросло», – объяснил депутат.
Теперь НДС рассчитывают не на всю стоимость товара, а только на разницу, уточнил Федяев.
«Есть определенные требования, что последним собственником зарегистрированного транспортного средства должно быть физическое лицо. А дальше «физик» сдал в такой салон в Москве, Москва перепродала в Красноярск или в Новосибирск другому юридическому лицу, а это юрлицо уже осуществило продажу вновь физическому лицу», – приводит пример парламентарий.
По мнению Федяева, новое законодательство окажет положительный эффект на авторынок России, потому что до настоящего момента такая процедура находилась исключительно в «серой зоне». Также Федяев выразил надежду, что нововведения позитивно скажутся и на качестве машин с пробегом, а также на их доступности россиянам.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: dumatv.ru