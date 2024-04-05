Проблемы на ж/д переездах: неожиданные результаты опроса

«За рулем»: большинство водителей не считают преодоление ж/д переезда проблемой

Разбирая последствия жуткой аварии в Ярославской области в минувший понедельник, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал о личном опыте преодоления ж/д переездов и о том, как сделать это безопасно. А редакция решила узнать у подписчиков «За рулем» в Viber, сталкивались ли они с какими-то проблемами при переезде железнодорожных путей.

Выяснилось, что реальные сложности когда-либо возникали только у 5% из более чем 2,2 тысяч ответивших, но это было для них крайне негативным опытом. А еще одна, куда более крупная группа респондентов (более четверти – около 28%) никогда не испытывали проблем при преодолении ж/д переезда, но считают его очень опасным местом.

Большинство считает, что проблемы на ж/д переездах – точно не у них

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Однако большинство подписчиков издания чувствуют себя в этом отношении весьма уверенно. Примерно 67% водителей считают, что проблемы при пересечении железной дороги могут возникнуть «только у тех, кто не соблюдает ПДД и не умеет водить».