Купил малолитражку с мотором 1.5 — заплати налог на роскошь

Налог на роскошь для компактного BMW i8 составит 168 300 рублей

Минпромторг опубликовал ежегодный перечень машин, за которые их владельцам придется заплатить налог на роскошь. В него попали 25 моделей и модификаций бренда BMW, являющегося одним из самых популярных среди поставляемых в РФ по параллельному импорту. За владение моделями марки BMW придется заплатить до 270 тыс. руб.

Ставка налога зависит от мощности двигателя. Все расчеты приведены для владельцев машин, проживающих в Москве. Налоговая ставка в других регионах РФ отличается.

BMW i8

Так, модель BMW i8 с двигателем 1,5 литра и мощностью 374 л.с. облагается налогом на роскошь размером 168 300 руб. За BMW X5М и X6М с мотором мощностью 600 л.с. придется заплатить 270 тыс. руб.

В общей сложности в обновленный список автомобилей, за которые владельцам придется заплатить дополнительный налог на роскошь, попали 517 моделей: цена на 295 из них составляет 10-15 млн руб. и 222 стоят дороже 15 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что за BMW X5М и X6М с мотором мощностью 600 л.с. придется заплатить 270 тыс. руб. налога на роскошь.