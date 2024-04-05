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Купил малолитражку с мотором 1.5 — заплати налог на роскошь

Налог на роскошь для компактного BMW i8 составит 168 300 рублей

Минпромторг опубликовал ежегодный перечень машин, за которые их владельцам придется заплатить налог на роскошь. В него попали 25 моделей и модификаций бренда BMW, являющегося одним из самых популярных среди поставляемых в РФ по параллельному импорту. За владение моделями марки BMW придется заплатить до 270 тыс. руб.

Ставка налога зависит от мощности двигателя. Все расчеты приведены для владельцев машин, проживающих в Москве. Налоговая ставка в других регионах РФ отличается.

BMW i8
BMW i8
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Так, модель BMW i8 с двигателем 1,5 литра и мощностью 374 л.с. облагается налогом на роскошь размером 168 300 руб. За BMW X5М и X6М с мотором мощностью 600 л.с. придется заплатить 270 тыс. руб.

В общей сложности в обновленный список автомобилей, за которые владельцам придется заплатить дополнительный налог на роскошь, попали 517 моделей: цена на 295 из них составляет 10-15 млн руб. и 222 стоят дороже 15 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что за BMW X5М и X6М с мотором мощностью 600 л.с. придется заплатить 270 тыс. руб. налога на роскошь.

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За РулемУшакова Ирина
05.04.2024
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Отзывы о BMW i8 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
BMW i8  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Высокое качество.

Недостатки:

Дороговато.

Комментарий:

У самого в гараже стоит BMW M2. Семи- ступенчатая коробка передач. Диски double spoke. 370 лошадиных сил. 8 литром на 100 километров. Общим словом я тащусь от моей малышки. Она у меня уже третий год. Никак не могу пожаловаться. Но BMW i8 это просто чудо малышка. Всего за тридцать шесть месяцев компания воплотила идею! Отменное качество за рекордное время. Я в восторге. Хочу себе эту ласточку себе. Будет стоять рядом с моей старенькой!

+1