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Владельцев BMW ждет сюрприз: сколько заплатят собственники

Налог на роскошь для внедорожников BMW составит до 270 тыс. рублей

Минпромторг обнародовал ежегодный перечень машин, за которые их владельцам придется заплатить налог на роскошь. В него попали 25 моделей и модификаций марки BMW – это один из самых популярных брендов, которые попадают в Россию по параллельному импорту. За владение популярными внедорожниками BMW придется заплатить до 270 тыс. руб.

Ставка налога зависит от мощности мотора. Все расчеты приведены для владельцев машин, проживающих в Москве. Налоговая ставка в других регионах РФ отличается.

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Так, модель BMW X7 в модификации M50d с двигателем мощностью 400 л.с. облагается налогом на роскошь размером 180 тыс. руб. За BMW X5М и X6М с мотором мощностью 600 л.с. придется заплатить 270 тыс. руб.

Всего в обновленный список машин, за которые владельцам придется заплатить дополнительный налог на роскошь, попали 517 моделей: 295 из них стоимостью 10-15 млн руб. и 222 – дороже 15 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, почему китайские автокомпании начнут уходить из России.

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Источник: autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
05.04.2024
Фото:Unsplash
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