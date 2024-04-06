Toyota Corolla получила версию для любителей активной езды
Toyota решила добавить изрядную порцию драйверского азарта в свой бестселлер Corolla. Новая версия Active Sport призвана расширить аудиторию популярной модели, привлекая любителей более динамичной езды.
На первый взгляд, изменения в экстерьере не так уж и велики. Новый передний бампер, увеличенная решетка радиатора, накладки на пороги и 17-дюймовые легкосплавные диски делают облик Corolla более агрессивным и стремительным. Однако главные преобразования скрыты от глаз.
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Инженеры Toyota перенастроили подвеску и рулевое управление Active Sport, сделав их более жесткими и отзывчивыми. Это позволило заметно улучшить управляемость и придать машине более цепкий характер на извилистых дорогах.
В салоне новинку также можно отличить по более рельефным спортивным креслам с комбинированной отделкой из экокожи и ткани. Декоративные металлические акценты добавляют интерьеру премиальные нотки.
Что касается силовой установки, то под капотом Corolla Active Sport расположился знакомый 1.8-литровый атмосферный двигатель. Его мощности вполне достаточно для живого ритма городской езды, но придать Active Sport истинно спортивный темперамент не удастся.
Зато любителям откровенного экстрима Toyota предложила альтернативу в лице «заряженной» Corolla GR с турбомотором 1.6, выдающим более 300 л. с.
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Источник: IXBT
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Отзывы о Toyota Corolla (6)
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.