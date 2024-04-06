Toyota Corolla получила версию для любителей активной езды

Toyota представила версию Corolla Active Sport с перенастроенной подвеской

Toyota решила добавить изрядную порцию драйверского азарта в свой бестселлер Corolla. Новая версия Active Sport призвана расширить аудиторию популярной модели, привлекая любителей более динамичной езды.

Toyota Corolla Active Sport

На первый взгляд, изменения в экстерьере не так уж и велики. Новый передний бампер, увеличенная решетка радиатора, накладки на пороги и 17-дюймовые легкосплавные диски делают облик Corolla более агрессивным и стремительным. Однако главные преобразования скрыты от глаз.

Toyota Corolla Active Sport

Инженеры Toyota перенастроили подвеску и рулевое управление Active Sport, сделав их более жесткими и отзывчивыми. Это позволило заметно улучшить управляемость и придать машине более цепкий характер на извилистых дорогах.

В салоне новинку также можно отличить по более рельефным спортивным креслам с комбинированной отделкой из экокожи и ткани. Декоративные металлические акценты добавляют интерьеру премиальные нотки.

Toyota Corolla Active Sport

Что касается силовой установки, то под капотом Corolla Active Sport расположился знакомый 1.8-литровый атмосферный двигатель. Его мощности вполне достаточно для живого ритма городской езды, но придать Active Sport истинно спортивный темперамент не удастся.

Зато любителям откровенного экстрима Toyota предложила альтернативу в лице «заряженной» Corolla GR с турбомотором 1.6, выдающим более 300 л. с.

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Источник: IXBT