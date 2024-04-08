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В Европе «всплыла» в продаже редчайшая Волга

В Венгрии на продажу выставили ГАЗ-3111 Волга 2004 года выпуска

На одном из европейских классифайдов обнаружилась в продаже очень редкая модель Волги – это ГАЗ-3111 из начала «нулевых». Машина находится в Будапеште и, судя по приложенным к объявлению фотографиям, пребывает не в идеальном, но вполне неплохом для своего возраста состоянии.

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ГАЗ-3111 Волга
ГАЗ-3111 Волга

ГАЗ-3111 Волга – последняя оригинальная серийная модель под этим названием. С 2000 до 2002 года завод изготовил всего 417 экземпляров, и сейчас каждый из них считается коллекционным. Но показанная машина – и вовсе особенная.

ГАЗ-3111 Волга
ГАЗ-3111 Волга
«У этого экземпляра нестандартная судьба. Во-первых, собрали его не на ГАЗе, а на одной из "придворных" фирм (ГАЗ к тому моменту уже закрыл проект "новой Волги"). Во-вторых, покупателем седана был немец Хорст Роланд Йеше, который в начале 2000-х выступал дилером ГАЗа в ФРГ», – сообщает источник, обративший внимание на объявление о продаже.
ГАЗ-3111 Волга
ГАЗ-3111 Волга

Именно факт незаводской сборки, отраженный и в тексте самого объявления, объясняет столь поздний год выпуска автомобиля – 2004. Пробег не уточняется. Техническая часть – стандартная для модели: бензиновый мотор ЗМЗ-405 (2,5 л, 145 л.с.) + 5-ступенчатая МКП, задний привод. Машину отдают за 5 млн форинтов, это около 1,3 млн рублей).

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Источник: Автопоток, veteranautokft.hu

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 719
08.04.2024
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