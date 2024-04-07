Живучий мотор, классический «автомат», стойкое ЛКП — хороший выбор за миллион

Эксперт «За рулем» рассказал, на что обратить внимание при выборе Suzuki SX4

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выпустил материал, посвященный выбору небольшого переднеприводного кроссовера с АКПП в пределах 1-1,2 млн рублей.

В среднем это 10-летние автомобили с пробегом 100-200 тысяч км, поэтому к их выбору нужно подходить максимально ответственно. Эксперт рекомендует обратить внимание на Suzuki SX4 и делится информацией по его выбору.

Suzuki SX4

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Есть версия седан, но хэтчбек позиционировали именно как кроссовер, в том числе с полным приводом. Сборка – Венгрия или Япония. За 1–1,2 млн – машины 11–12 лет с пробегами 100–200 тысяч км. Есть свежее, но тогда надо интересоваться, почему так дешево.

Двигатель M16A 1.6 (106 л. с.) надежный и живучий, ресурс свыше 300 тысяч км. На полпути требуется вскрытие – для раскоксовки или замены поршневых колец. Одновременно меняют цепь ГРМ. Бензин АИ‑92 разрешен, но он быстрее засоряет камеру сгорания и убивает нейтрализатор.

Автомат – незатейливый четырехступенчатый Aisin AW80- 40LS (применен также на модели Ford Fusion). Долгоиграющий, но не лучший в классе, есть уязвимые места. Надо следить за чистотой и давлением масла – довольно быстро изнашиваются соленоиды и тефлоновые кольца. При бережном отношении происходит это ближе к 200 тысячам км.

Коррозионная стойкость SX4 отменная для «бюджетника». Оснащение скудновато. Подвеска жесткая и на плохих дорогах кое-что в ней быстро сыпется, а постукивания «рейки» – штатный звук. Это компенсируется надежностью всего остального и высокой ликвидностью на вторичке.

Интерьер Suzuki SX4

А какие еще кроссоверы с АКПП можно купить за миллион с небольшим? Читайте в новом материале «За рулем»!