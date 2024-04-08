А вы знаете про счетчик жизни моторного масла? Объясняем, как это работает

Автоэксперт Горяинов: Замена масла через 15 тыс. км пробега — это маркетинговый ход

Большинство автовладельцев меняют моторное масло в автомобиле строго по рекомендации автопроизводителя, но есть и такие, которые игнорируют рекомендуемый интервал и делят его пополам. У обеих крайностей есть последствия, об этом рассказал экс-инженер компании «GM Россия» Виктор Горяинов.

«"Крайности" – это слишком ранняя или слишком поздняя замена масла. Если в первом случае автовладелец наносит вред только своему кошельку, то во втором играет с огнем, рискуя превратить мнимую экономию в финансовую оплеуху, которая в сегодняшних условиях поставки запчастей для иномарок забирает в два раза больше денег и в два раза больше времени», – объясняет эксперт.

Рекомендуемый интервал замены масла в 15 тысяч км Горяинов называет «маркетинговым ходом». Он считает, что главная цель автопроизводителя и маркетологов – получить прибыль от продажи запчастей и обеспечить надежную работу автомобиля. У некоторых автомобилей, например, General Motors, есть система контроля остаточного ресурса моторного масла, так называемый счетчик «жизни масла».

Этот калькулятор учитывает не только пробег между заменами, но и другие факторы, влияющие на износ масла. Он рекомендует водителям следовать указаниям производителя, подчеркнул Горяинов. По его словам, нужно следовать рекомендациям производителя и внимательно следить за сообщениями информационного центра.

Оповещения цифровых счетчиков имеют несколько ступеней: при остатке 10% система автомобиля сообщит, что скоро потребуется замена масла, при 5% такая же информация появится на мониторе несколько раз в пределах одного цикла зажигания, а при 0% выводится сообщение о необходимости заменить масло.

«У механиков есть рекомендации менять масло не позднее 10 тыс. км, независимо от стиля вождения» , – подытожил Горяинов.

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Источник: Тарантас ньюс