В России появится реестр грузоперевозчиков

В ГД внесен законопроект о создании в РФ «единого реестра перевозчиков грузов»

Депутат Госдумы РФ Евгений Москвичев внес на рассмотрение ГФ законопроект о создании общедоступного единого реестра грузоперевозчиков. Целью формирования реестра стало обеспечение прозрачности в работе грузоперевозчиков для отправителей, контрольных и надзорных органов. Исключение данных из реестра влечет прекращение права на перевозку грузов, сказано в пояснительной записке.

В тексте документа упоминается, что юрлица, ИП <...> обязаны уведомить уполномоченный орган о начале осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа, на коммерческой основе.

В реестре требуется размещать данные грузовых машин, имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т (N2 и N3). При перевозках для собственных нужд требование не применяется.

Также перевозчик сможет включать в реестр данные о перевозимых им грузах, указывать территории, в пределах которых обычно им осуществляются перевозки, указывать максимальную страховую сумму, в пределах которой грузовладельцу будет возмещен причиненный грузу вред, а также привести ссылку на свой сайт.

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Источник: сайт Госдумы РФ