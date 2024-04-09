#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
20 апреля
Nissan обновил Qashqai в стиле электрических моделей
Fang Cheng Bao Super 3
20 апреля
«Дочка» бренда BYD показала внедорожник с площадкой для дронов на крыше
Fang Cheng Bao представил бюджетный внедорожник...
Chery Tansuo 06 C-DM
20 апреля
Chery выпустит новый кроссовер с запасом хода 1300 км
Chery Tansuo 06 C-DM представят на Пекинском...

В России появится реестр грузоперевозчиков

В ГД внесен законопроект о создании в РФ «единого реестра перевозчиков грузов»

Депутат Госдумы РФ Евгений Москвичев внес на рассмотрение ГФ законопроект о создании общедоступного единого реестра грузоперевозчиков. Целью формирования реестра стало обеспечение прозрачности в работе грузоперевозчиков для отправителей, контрольных и надзорных органов. Исключение данных из реестра влечет прекращение права на перевозку грузов, сказано в пояснительной записке.

В тексте документа упоминается, что юрлица, ИП <...> обязаны уведомить уполномоченный орган о начале осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа, на коммерческой основе.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Как сэкономить на весенней «переобувке»: 9 неожиданных способов

В реестре требуется размещать данные грузовых машин, имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т (N2 и N3). При перевозках для собственных нужд требование не применяется.

Также перевозчик сможет включать в реестр данные о перевозимых им грузах, указывать территории, в пределах которых обычно им осуществляются перевозки, указывать максимальную страховую сумму, в пределах которой грузовладельцу будет возмещен причиненный грузу вред, а также привести ссылку на свой сайт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли выносливый компактный кроссовер.

Источник: сайт Госдумы РФ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Zuma/ТАСС
Количество просмотров 76
09.04.2024
Фото:Zuma/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0