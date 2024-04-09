АЗС не упустят шанс заработать: насколько подорожает бензин к майским праздникам
Эксперт топливного рынка Бунина: бензин в мае подорожает на 0,5%
В РФ к длинным майским выходным ожидается рост спроса на топливо из-за начала дачного сезона, что спровоцирует повышение цен, рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
«Спрос на бензин будет увеличен в разы, и АЗС не упустят возможности заработать и поднять цены на стеле», — считает Бунина.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Но изменение цены будет незначительным, отмечает эксперт. Она полагает, что цены на топливо поднимутся максимум на 0,5%, но точные показатели зависят от региона.
Также Бунина высказала мнение, что приостановка работы Орского НПЗ не окажет значительного влияния на стоимость нефтепродуктов в России.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли выносливый компактный кроссовер.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: РИАМО
Фото:АГН «Москва»
09.04.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0