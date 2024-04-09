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АЗС не упустят шанс заработать: насколько подорожает бензин к майским праздникам

Эксперт топливного рынка Бунина: бензин в мае подорожает на 0,5%

В РФ к длинным майским выходным ожидается рост спроса на топливо из-за начала дачного сезона, что спровоцирует повышение цен, рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

«Спрос на бензин будет увеличен в разы, и АЗС не упустят возможности заработать и поднять цены на стеле», — считает Бунина.
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Но изменение цены будет незначительным, отмечает эксперт. Она полагает, что цены на топливо поднимутся максимум на 0,5%, но точные показатели зависят от региона.

Также Бунина высказала мнение, что приостановка работы Орского НПЗ не окажет значительного влияния на стоимость нефтепродуктов в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли выносливый компактный кроссовер.

Источник: РИАМО

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
09.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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