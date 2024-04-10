Водительские удостоверения РФ можно будет обменять на белорусские без экзамена

Россияне смогут без экзамена обменять водительские права на белорусские с 6 июля

Россияне смогут без сдачи экзамена обменять российские водительские права на белорусские с начала июля, рассказал начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора Главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Белоруссии Александр Шмаенков.

На заседании комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и РФ он пояснил, что соответствующий документ находится на согласовании госорганов, планируется, что 6 июля эти изменения вступят в силу.

Шмаенков заметил, что сдача практического экзамена при обмене удостоверений не была предусмотрена и раньше.

В декабре прошлого года комиссия ПС по законодательству и регламенту согласовала день 1 апреля 2024 года в качестве даты вступления в силу нормативных актов, позволяющих гражданам стран – участниц Союзного государства обменивать национальные водительские права без экзаменов. Но в этот день соответствующие изменения вступили в силу лишь в РФ, где граждане России и Белоруссии, получившие белорусские права, могут обменять их на российские без сдачи экзаменов.

Ранее «За рулем» сообщал, какая АКП будет теперь у Lada Granta.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ТАСС