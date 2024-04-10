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Водительские удостоверения РФ можно будет обменять на белорусские без экзамена

Россияне смогут без экзамена обменять водительские права на белорусские с 6 июля

Россияне смогут без сдачи экзамена обменять российские водительские права на белорусские с начала июля, рассказал начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора Главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Белоруссии Александр Шмаенков.

На заседании комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и РФ он пояснил, что соответствующий документ находится на согласовании госорганов, планируется, что 6 июля эти изменения вступят в силу.

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Шмаенков заметил, что сдача практического экзамена при обмене удостоверений не была предусмотрена и раньше.

В декабре прошлого года комиссия ПС по законодательству и регламенту согласовала день 1 апреля 2024 года в качестве даты вступления в силу нормативных актов, позволяющих гражданам стран – участниц Союзного государства обменивать национальные водительские права без экзаменов. Но в этот день соответствующие изменения вступили в силу лишь в РФ, где граждане России и Белоруссии, получившие белорусские права, могут обменять их на российские без сдачи экзаменов.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
10.04.2024
Фото:Depositphotos
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