Машинам здесь не место? Эксперт рассказал, как избавить дворы от автомобилей

Автоэксперт Сажин: В России необходимо развивать транспортную инфраструктуру

Чтобы решить проблему перегруженности автотранспортом, особенно в мегаполисах, и разгрузить дороги и дворы от машин, необходимо модернизировать транспортную инфраструктуру. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Общественная служба новостей» поделился автоэксперт Владимир Сажин.

По его мнению, автомобилизация населения – необратимый процесс, и любой запрет будет только шагом назад.

«Если мы сделаем автомобили обременительной роскошью, то и она перестанет быть экономически выгодной для содержания, народ начнет отказываться от этих машин, пересядет на общественный транспорт. Если будем запрещать параллельный импорт, скорее всего, мы придем к тому, что автомобили будут также стоять во дворах, и это нанесет экономический урон стране», – убежден собеседник издания.

Чтобы решить проблему транспортной загруженности, нужно сделать шире проезды во дворах, чтобы между двумя машинами смог проехать еще и грузовик или пожарная техника, объясняет Сажин. Кроме того, нужны обозначения для разъезда встречного транспорта.

«Дороги в мегаполисах, например, нужно строить не по факту, а немного заходя вперед. Посмотреть, что районы будут заселяться, и учитывать большую пропускную способность автомобильных дорог», – подчеркивает эксперт.

Владимир Сажин уверен, что дороги нужно делать шире, формировать развязки, при этом он убежден, что запретить использование транспортных средств не получится, подытожил эксперт.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: osnmedia.ru