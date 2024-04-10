#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
20 апреля
Nissan обновил Qashqai в стиле электрических моделей
Fang Cheng Bao Super 3
20 апреля
«Дочка» бренда BYD показала внедорожник с площадкой для дронов на крыше
Fang Cheng Bao представил бюджетный внедорожник...
Chery Tansuo 06 C-DM
20 апреля
Chery выпустит новый кроссовер с запасом хода 1300 км
Chery Tansuo 06 C-DM представят на Пекинском...

Машинам здесь не место? Эксперт рассказал, как избавить дворы от автомобилей

Автоэксперт Сажин: В России необходимо развивать транспортную инфраструктуру

Чтобы решить проблему перегруженности автотранспортом, особенно в мегаполисах, и разгрузить дороги и дворы от машин, необходимо модернизировать транспортную инфраструктуру. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Общественная служба новостей» поделился автоэксперт Владимир Сажин.

По его мнению, автомобилизация населения – необратимый процесс, и любой запрет будет только шагом назад.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Если мы сделаем автомобили обременительной роскошью, то и она перестанет быть экономически выгодной для содержания, народ начнет отказываться от этих машин, пересядет на общественный транспорт. Если будем запрещать параллельный импорт, скорее всего, мы придем к тому, что автомобили будут также стоять во дворах, и это нанесет экономический урон стране», – убежден собеседник издания.

Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

Чтобы решить проблему транспортной загруженности, нужно сделать шире проезды во дворах, чтобы между двумя машинами смог проехать еще и грузовик или пожарная техника, объясняет Сажин. Кроме того, нужны обозначения для разъезда встречного транспорта.

«Дороги в мегаполисах, например, нужно строить не по факту, а немного заходя вперед. Посмотреть, что районы будут заселяться, и учитывать большую пропускную способность автомобильных дорог», – подчеркивает эксперт.

Владимир Сажин уверен, что дороги нужно делать шире, формировать развязки, при этом он убежден, что запретить использование транспортных средств не получится, подытожил эксперт.

Источник: osnmedia.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Елена Никитченко / ТАСС
Количество просмотров 1274
10.04.2024
Фото:Елена Никитченко / ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0