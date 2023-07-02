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Мешает авто с рекламой во дворе? Есть законные способы его убратьМешает авто с рекламой во дворе? Есть законные способы его убрать
На помощь придет ГИБДД.

Мешает авто с рекламой во дворе? Есть законные способы его убрать

На помощь придет ГИБДД.

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Нередки случаи, когда во дворах долгое время стоят без движения автомобили с размещенной на них рекламой каких-либо товаров или услуг. Как правило, это старые машины, чаще всего не на ходу. Они занимают парковочные места, мешают движению и в целом раздражают местных жителей.

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Юрист Юлия Рамзенкова советует в таких случаях обращаться с заявлением в ГИБДД – они примут меры, а владельца транспортного средства оштрафуют на сумму от 5 тыс. рублей (для физических лиц) до одного миллиона (для юридических) согласно статье 14.38. КоАП РФ.

Законом разрешено размещать рекламу на легковых или грузовых автомобилях, но только в том случае, если они не были переоборудованы исключительно под рекламную конструкцию и в результате этого не лишились возможности передвигаться», – уточнила юрист.

Она также напомнила, что размещение рекламы во дворе жилого дома или на парковочном месте возможно лишь с согласия всех собственников дома.

Источник: РИА Недвижимость

Фото: АГН «Москва»

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За РулемПономарева Дарина
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