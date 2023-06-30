Юрист назвал продукт, за покупку которого на дороге грозит уголовное наказание

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Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил водителей, что при покупке товаров и продуктов, которые летом в избытке продают на обочинах дорог, надо быть бдительным: за некоторые можно попасть под уголовную ответственность.

В частности, за покупку у частных лиц рыбы определенных видов можно пойти под суд. Речь идет о рыбе, занесенной в Красную книгу. В список входят различные виды осетра (амурский, атлантический, персидский, русский, сахалинский и сибирский), а также белуга, калуга, сахалинский таймень, севрюга и шип.

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Покупая такую рыбу, водитель становится участником незаконного оборота. Оборот краснокнижной рыбы запрещен, причем место ее приобретения принципиального значения не имеет. Нужно не только знать список видов рыб, оборот которых запрещен, но и уметь отличать такую рыбу от разрешенной, потому что ее могут продать под видом леща», – предостерег юрист.

Наказание, согласно ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, довольно серьезное – лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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Источник: Газета.ru

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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