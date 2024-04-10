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Цены запредельные, но люди покупают: в России взлетели продажи люксовых авто

Продажи новых машин класса люкс в России выросли в 2 раза в марте

В марте в РФ было продано 68 автомобилей класса люкс – это вдвое больше, чем в марте 2023 года, сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Уточняется, что около 30% продаж люксовых машин пришлось на итальянскую марку Lamborghini (22 штуки), продажи Rolls-Royce и Bentley составили, соответственно, 21 и 19 единиц.

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В модельном рейтинге, как и годом ранее, лидирует Lamborghini Urus, в марте продали 21 такую машину. В топ-3 вошли также Rolls-Royce Cullinan (14 штук) и Bentley Continental GT (10 штук).

Официальные поставки в Россию, как и гарантийное обслуживание автомобилей класса люкс, после начала боевых действий на Украине были прекращены. Машины попадают в страну только благодаря параллельному импорту.

Ранее «За рулем» сообщал, какая АКП будет теперь у Lada Granta.

Источник: «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
10.04.2024
Фото:Depositphotos
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