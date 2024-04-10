Импортозамещение на рынке шин: мы знаем, где вы купите резину для своей машины

На калужском заводе Gislaved наладили массовый выпуск шин от эконома до премиум

Ключевым преимуществом шинного кластера Кордиант, созданного в России, является самая широкая дилерская сеть, насчитывающая порядка 300 компаний партнеров по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В кластер, созданный АО «Кордиант», вошли шинные заводы Ярославля, Омска, бывший завод Bridgestone в Ульяновске. В настоящее время завершен процесс ребрендинга бывшего завода Continental в Калуге, теперь он называется Gislaved (Гиславед). Совокупная производственная мощность кластера составляет до 15 млн. шин в год.

По словам генерального директора «Кордианта» Вадима Володина, по эффективности и оснащенности оборудованием российский кластер не уступает ведущим мировым производителями.

«Разнообразная производственная культура площадок, вошедших в шинный кластер «Кордиант», позволяет выбрать лучшие мировые и российские практики и на их основе создать новый единый высокий производственный стандарт, чтобы обеспечить российского потребителя широким ассортиментом отечественной продукции с оптимальным соотношением цена-качество», — цитирует топ-менеджера пресс-служба компании.

Стратегия кластера заключается в максимально эффективной загрузке мощностей, чтобы к 2026 году сформировать линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин, охватить сегменты от эконом до премиум, чтобы удовлетворить запросы потребителя.

«Сформированный шинный кластер уникален. Используя лучшие собственные наработки, а также наработки немецких и японских шинных производителей, инженеры НТЦ «Интайр» активно работают над разработкой локальной премиальной шины. Ассортиментная матрица нового премиального бренда начнется от 16 дюйма. Это будет высокотехнологичный продукт, включающий в себя шины как для комфортной езды, так и для спортивного вождения и бездорожья», — констатирует Володин.

Обновленный ассортимент шинного кластера Кордиант сегодня включает в себя пять легковых брендов: Gislaved, Torero, Meteor, Cordiant, Tunga. Завод Gislaved выпускает шины премиум-сегмента под брендом Gislaved — российские автовладельцы знают его более 20 лет. Что касается среднего ценового сегмента, есть шины под брендом Torero (преемник Matador) — по своим потребительским качествам они не уступают этому бренду.

По словам директора завода Gislaved Павла Бородатова, благодаря высокотехнологичному производству и максимальной автоматизации, качество российских шин вне всякого сомнения соответствует международным стандартам качества.

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Источник: пресс-служба «Кордиант»