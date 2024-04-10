Кама, Pirelli, Yokohama... Рассказываем, кто ушел и кто остался!

Эксперт Зиновьев: Что сейчас происходит с иностранными шинными заводами в РФ

В последние два года российский шинный рынок переживает потрясения, во многом схожие (и, конечно же, связанные) с рынком автомобильным. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев резюмирует: дефицита не возникло, но цены подскочили, спрос упал, а некоторые бренды свернули поставки в РФ и/или выпуск на российских заводах. Так кто ушел и кто остался?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Иностранные компании «уходили» по-разному. Корейские Hankook и Kumho, японская Yokohama в конечном итоге не двинулись с места и продолжают официальные продажи. Предприятия итальянской фирмы Pirelli в Кирове и Воронеже тоже работают, хотя сами итальянцы имеют к этому опосредованное отношение: всё управление производством ведут наши специалисты.

Американские Goodyear и Dunlop весной 2022 года прекратили поставки – сразу и совсем. Французский Michelin заморозил инвестиции и завод в Подмосковье, а все дела в России перепоручил своему дистрибьютору Пауэр Интернэшнл-шины.

Завод финской Nokian Tyres перешел во владение ПАО «Татнефть». Немецкая Continental и японская Bridgestone продали российские активы и заводы в Калуге (мощность 4 млн шин в год) и Ульяновске (2,4 млн) российскому холдингу S8 Capital. Который, наряду с Татнефтью, стал важным игроком шинного рынка.

В целом доли иностранных компаний в России не так уж велики: самая значимая была у Nokian в 2021 году – 16,6%, а все остальные довольствовались максимум 5%. Лидер же рынка – наша Нижнекамскшина, она занимает около 30%. Читайте, как теперь называются шины иностранных брендов в РФ, а также познакомьтесь с ситуацией на шинном рынке в деталях.