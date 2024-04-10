Протаранил полицейский заслон! На видео попала жесткая погоня

Кировчанин на ВАЗ-2106 протаранил автомобиль полиции, пытаясь уйти от погони

На днях в один из отделов МВД Кировской области поступила ориентировка от коллег, полицейских города Киров. Они сообщили, что разыскивают угнанный в городе автомобиль ВАЗ-2106. Спустя время одному из сотрудников ГИБДД удалось «сесть на хвост» угонщику – полицейский сообщил, что преследует искомую машину, а водитель отказывается останавливаться и создает аварийные ситуации.

В районе ввели план «Перехват», дорогу перекрыли. Однако трактор и полицейский автомобиль не сдержали злоумышленника – он протаранил машину и продолжил бегство. Этот момент зафиксировали регистратор в полицейском авто и стационарная камера видеонаблюдения.

«Руководивший операцией начальник территориального отдела полиции, убедившись в отсутствии встречного транспорта и пешеходов, произвел два прицельных выстрела по колесам. Вскоре машина съехала в кювет, а преследовавшие ее сотрудники полиции задержали нарушителя. В результате применения оружия он не пострадал», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оказалось, что «районный кармагеддон» устроил ранее судимый кировчанин, на которого составили семь административных протоколов и возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде...

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Источник: МВД Медиа