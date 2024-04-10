238-сильный кроссовер с полным приводом и АКП — ваш любимец в продаже в новой версии
Российские дилеры стали получать обновленные китайские кроссоверы Geely Monjaro. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГК «Прагматика».
Дебют рестайлинговой версии кроссовера Geely Monjaro 2024 модельного года состоялся на рынке России в начале апреля. Салон кроссовера выполнен в темных тонах, под капотом у него турбированный двигатель объемом 2 литра мощностью 238 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Цены на автомобиль стартуют от 4,6 млн рублей.
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Напомним, Geely Monjaro входит в топ-5 самых популярных автомобилей в России. Причем кроссовер лидирует и на вторичном рынке – по итогам третьего квартала 2023 года кроссовер был назван самым популярным на российском рынке.
Кроме того, осенью прошлого года модель впервые вошла в топ-3 популярных новых иномарок. В период с 16 по 22 октября российские официальные дилеры реализовали 881 экземпляр Geely Monjaro, и этот показатель обеспечил кроссоверу третье место в рейтинге продаж среди иномарок в России.
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Источник: Российская газета