238-сильный кроссовер с полным приводом и АКП — ваш любимец в продаже в новой версии

В РФ стартовали продажи рестайлинговой версии Geely Monjaro за 4,6 млн рублей

Российские дилеры стали получать обновленные китайские кроссоверы Geely Monjaro. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГК «Прагматика».

Geely Monjaro

Дебют рестайлинговой версии кроссовера Geely Monjaro 2024 модельного года состоялся на рынке России в начале апреля. Салон кроссовера выполнен в темных тонах, под капотом у него турбированный двигатель объемом 2 литра мощностью 238 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Цены на автомобиль стартуют от 4,6 млн рублей.

Интерьер Geely Monjaro

Напомним, Geely Monjaro входит в топ-5 самых популярных автомобилей в России. Причем кроссовер лидирует и на вторичном рынке – по итогам третьего квартала 2023 года кроссовер был назван самым популярным на российском рынке.

Кроме того, осенью прошлого года модель впервые вошла в топ-3 популярных новых иномарок. В период с 16 по 22 октября российские официальные дилеры реализовали 881 экземпляр Geely Monjaro, и этот показатель обеспечил кроссоверу третье место в рейтинге продаж среди иномарок в России.

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Источник: Российская газета