ЦБ думает, чем дополнить стандартное ОСАГО

Банк России хочет найти мотивацию для водителей к покупке усеченного каско

Банк России готов рассмотреть меры по стимулированию покупки недорогих добровольных полисов автокаско с ограниченным покрытием, которые могли бы дополнить защиту, предоставленную полисами ОСАГО. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Она также выразила позицию ЦБ по двум предложениям, поступившим в рамках усовершенствования ОСАГО, от депутатов фракции ЛДПР. Представители фракции предложили ввести обязательный новый страховой продукт для работников коммунальных и дорожных служб, а также служб доставки, чтобы защитить автомобилистов от рисков, связанных с работой данных служб.

Однако ЦБ считает, что расширить ответственность в рамках одного продукта ОСАГО на дорожные, коммунальные и иные службы вряд ли возможно.

«Полис ОСАГО приобретает человек, он оплачивает услугу в СК в покрытие ущерба третьим лицам, который нанесен по его вине. В данном случае предлагается человеку оплачивать гибридную услугу, платить не только за свою, но и за ответственность иных виновных лиц и служб», – отметила противоречие глава ЦБ.

Поэтому рассматривается мотивация по приобретению полиса каско, который уже страхует такие риски.

Страховщики уже предлагают недорогие продукты, которые страхуют ограниченный круг рисков, и спрос на них есть, в том числе по подержанным машинам.

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Источник: Interfax