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ЦБ думает, чем дополнить стандартное ОСАГО

Банк России хочет найти мотивацию для водителей к покупке усеченного каско

Банк России готов рассмотреть меры по стимулированию покупки недорогих добровольных полисов автокаско с ограниченным покрытием, которые могли бы дополнить защиту, предоставленную полисами ОСАГО. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

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Она также выразила позицию ЦБ по двум предложениям, поступившим в рамках усовершенствования ОСАГО, от депутатов фракции ЛДПР. Представители фракции предложили ввести обязательный новый страховой продукт для работников коммунальных и дорожных служб, а также служб доставки, чтобы защитить автомобилистов от рисков, связанных с работой данных служб.

Однако ЦБ считает, что расширить ответственность в рамках одного продукта ОСАГО на дорожные, коммунальные и иные службы вряд ли возможно.

«Полис ОСАГО приобретает человек, он оплачивает услугу в СК в покрытие ущерба третьим лицам, который нанесен по его вине. В данном случае предлагается человеку оплачивать гибридную услугу, платить не только за свою, но и за ответственность иных виновных лиц и служб», – отметила противоречие глава ЦБ.

Россияне чаще покупают каско: страховщики объясняют рост недорогими программами

Поэтому рассматривается мотивация по приобретению полиса каско, который уже страхует такие риски.

Страховщики уже предлагают недорогие продукты, которые страхуют ограниченный круг рисков, и спрос на них есть, в том числе по подержанным машинам.

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Источник: Interfax

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
11.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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