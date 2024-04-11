Как победить скрип тормозов: советы эксперта

Эксперт «За рулем» провел анализ и рассказал, как устранить скрип тормозов

Причина любого звука – это колебания, вибрация. При торможении колодки на ничтожные доли секунды то и дело «прирастают» к диску или барабану, а затем срываются обратно, пояснил в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Как бороться со скрипом? Можно не давать колодкам совершать свободныt колебаниz, отметил специалист. На практике это делают разными способами.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— В частности, на нерабочие (задние) поверхности устанавливают противоскрипные накладки, металлические или из виброгасящего материала, а на рабочих делают скосы. <...> Другой прием — нанесение на рабочие поверхности колодок одной или нескольких прорезей. Иногда для гашения колебаний устанавливают специальную пластину, крепящуюся лапками к задней стороне колодки. В некоторых случаях с той же целью применяют различные скобы.

Также специалист пояснил, что на многих колодках установлены акустические индикаторы износа. Они специально начинают издавать неприятный визг при торможении, когда накладка слишком износилась, что является сигналом для замены колодок.

В таком случае тянуть с заменой нельзя: такие колодки уже не тормозят, отмечает эксперт.

При замене тормозных колодок обычно советуют обращать внимание на высококачественные брендовые изделия. Но владельцам недорогих машин есть смысл делать ставку и на бюджетные изделия известных российских поставщиков, подытожил эксперт.

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