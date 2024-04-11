Кредиты на новые машины подешевели: на сколько еще снизятся ставки

Эксперты «еКредита» провели анализ и выявили падение ставки автокредитов до 16%

На фоне сохранения ключевой ставки ЦБ кредиты на новые автомобили начали дешеветь, в отличие от займов на подержанные. Исследование IT-платформы для продажи авто в кредит «еКредит» говорит о том, что средняя ставка в сегменте кредитов на новые авто понизилась с 19% до 16% при сохранении ключевой ставки ЦБ, но для подержанных машин она колеблется вокруг 20%.

Снижение ставок для новых машин связано с растущей конкуренцией между производителями, предлагающими новые кредитные программы со сниженными ставками, рассказали аналитики. В апреле эксперты не исключают спад ажиотажа на авторынке, возникшего на фоне ожиданий роста цен.

Специалисты прогнозируют, что рынок немного охладится, произойдет снижение объема выданных кредитов по сравнению с мартом.

«Вероятно, мы увидим еще небольшое снижение средней ставки в кредитах на новые автомобили благодаря субсидированию», – заметили в «еКредите».

Также сообщается, что срок автокредитов на б/у авто вырос, достигнув по итогам марта 76 месяцев, а по новым автомобилям, наоборот, срок уменьшился до 68 месяцев.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько сейчас стоят самые дешевые иномарки в России.

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Источник: Коммерсантъ