Из-за риска возгорания отзовут более 340 тысяч автомобилей

Mercedes проведет отзывную кампанию более 340 тысяч единиц моделей GLE и GLS

Немецкий автопроизводитель Mercedes отзовет по всему миру 341 тыс. автомобилей. Такая информация появилась в немецких СМИ со ссылкой на Федеральное управление по вопросам транспортных средств ФРГ.

В качестве вероятной причины отзыва указывается теоретическая угроза возгорания. Проблема может быть связана с электрикой, речь идет о креплении одного из кабелей под пассажирским сиденьем. Из-за ненадежности крепления может повыситься температура, вследствие чего произойдет возгорание.

Отмечается, что под отзывную кампанию попадут, в частности, модели GLE и GLS, выпуск которых производился в период с 2017 по 2023 годы. В самой Германии планируется отозвать порядка 11 тыс. автомобилей.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что американский производитель электромобилей Tesla сообщил о крупнейшем отзыве 2,2 млн автомобилей. Причина в неправильном размере шрифта на приборной панели, из-за чего увеличивался риск аварии.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: tass.ru