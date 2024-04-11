Из-за риска возгорания отзовут более 340 тысяч автомобилей
Немецкий автопроизводитель Mercedes отзовет по всему миру 341 тыс. автомобилей. Такая информация появилась в немецких СМИ со ссылкой на Федеральное управление по вопросам транспортных средств ФРГ.
В качестве вероятной причины отзыва указывается теоретическая угроза возгорания. Проблема может быть связана с электрикой, речь идет о креплении одного из кабелей под пассажирским сиденьем. Из-за ненадежности крепления может повыситься температура, вследствие чего произойдет возгорание.
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Отмечается, что под отзывную кампанию попадут, в частности, модели GLE и GLS, выпуск которых производился в период с 2017 по 2023 годы. В самой Германии планируется отозвать порядка 11 тыс. автомобилей.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что американский производитель электромобилей Tesla сообщил о крупнейшем отзыве 2,2 млн автомобилей. Причина в неправильном размере шрифта на приборной панели, из-за чего увеличивался риск аварии.
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Источник: tass.ru