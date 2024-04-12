Посадила 12-летнего сына на скутер — и попалась... Дважды!

Жительница Красноярского края получила штраф 60 тысяч рублей за сына на скутере

На днях инспекторы ГИБДД в селе Каратузском Красноярского края заметили на дороге скутер Honda Dio, пассажир которого был без шлема. Патрульная машина догнала байк, водителя попросили остановиться. После остановки выяснилось, что пассажир – мама скутериста! Сам парень, надо сказать, был экипирован по всей форме. Но проблема заключалась в том, что ему было всего 12.

«Мама мальчика была привлечена к ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения. Двухколёсную технику полицейские передали знакомой нарушительницы, у которой есть право управления этим видом транспорта. Однако уже на следующий день тот самый мопед под управлением пятиклассника вновь попал в поле зрения стражей правопорядка», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инспекторы ДПС передали все собранные по этим эпизодам материалы в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – именно эта коммиссия будет принимать решение. Что касается нерадивой мамаши, ее привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ – суммарный штраф за два нарушения ПДД составил 60 тысяч рублей.

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Источник: МВД Медиа