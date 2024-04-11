Италия обогнала Россию в европейском рейтинге крупнейших авторынков

Автостат: авторынок России по итогам марта опустился на 5-е место в Европе

Автомобильный рынок России потерял свои позиции в европейском первенстве и опустился на пятое место. Такие данные обнародовал «Автостат» со ссылкой на показатели национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

Бесспорным лидером по итогам марта 2024 года стала Великобритания, там было продано 317 786 машин (рост составил 10,4%). По признанию Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучший результат за март c 2019 года. Причем положительную динамику специалисты наблюдают на протяжении последних 20 месяцев.

На втором месте среди крупнейших европейских авторынков находится Германия, в этой стране реализовано 263 844 единицы (-6,2%). В Ассоциации автомобильной промышленности ФРГ (VDA) отмечают, что отрицательный результат обусловлен пасхальными каникулами, которые 2023 году пришлись на апрель.

Топ-3 замыкает Франция с 180 024 проданных автомобилей (-1,5%), затем идет Италия (162 083 единиц, -3,7%). Если учесть показатели России, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга, уточняют аналитики Автостата.

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Источник: autostat.ru