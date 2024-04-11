Пострадал ребенок: страшная авария унесла жизни трех человек в Краснодарском крае
ГИБДД: 3 человека погибли в аварии на ФАД «Кавказ», ребенок госпитализирован
11 апреля в Кавказском районе на федеральной автодороге «Кавказ» водитель машины ВАЗ-2110 при пересечении трассы столкнулся с легковой машиной Audi, приближающейся справа. В результате ДТП три человека скончались и двое пострадали. Уточняется, что в числе пострадавших — ребенок 10 лет.
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Причины и обстоятельства инцидента выясняются. На месте трагедии сотрудники ДПС регулируют движение, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее «За рулем» сообщал, что группу детей машина сбила на пешеходном переходе.
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Источник: Telegram-канал ГУ МВД по Краснодарскому краю
Фото:МВД Медиа
11.04.2024
Фото:МВД Медиа
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