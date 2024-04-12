#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Инспекторы ДПС Калужской области спасли рабочего, потерявшего сознание на мосту
12 апреля
Дорожный рабочий потерял сознание при ремонте моста (видео)
Инспекторы ДПС Калужской области спасли...
Цены на машино-места в этом регионе установили исторический рекорд
12 апреля
Цены на машино-места в этом регионе установили исторический рекорд
РБК: стоимость машино-места в Москве составила...
Lada Granta
12 апреля
Машин хватит на 1-2 месяца: дилеры объяснили причину высокого спроса на новинку
Дилеры рассказали об ажиотажном спросе на новую...

По этому признаку можно предотвратить неисправность автомобиля

«За рулем» объяснил, как износ шин может отразиться на работе подвески

Если пренебрегать своевременной проверкой состояния резины, это может обернуться для автовладельца непредвиденными расходами в виде ремонта подвески и покупки нового комплекта шин.

Быстрый износ всех покрышек укажет на неправильный выбор резины. Шины, обладающие повышенным сцеплением с дорогой, отличаются малым ресурсом. Однако быстрому износу могут быть подвержены и обычные покрышки.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Нам рассказали, как лучше хранить колеса на дисках

«Ямы», пятна и полосы на шинах? В этом случае нужно проверить состояние подвески, тормозных узлов и балансировку.

Однако не только дефекты на протекторе, но и само поведение автомобиля во время движения должно сигнализировать о возникших неисправностях. К примеру, чтобы убить протектор разбалансировкой, нужно проехать около тысячи километров с вырывающимся из рук рулем. Если не обращать на это внимание, то раскошелиться придется не только на новую резину, но и на ремонт подвески.

В основном проблема износа шин заключается в неправильном давлении в колесах. Это самым негативным образом может отразиться на управляемости и на эффективности тормозной системы. Чтобы этого избежать, следует приобрести профессиональный компрессор, оборудованный точным манометром.

Больше информации о диагностике автомобиля по состоянию шин – в полной версии статьи.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
Количество просмотров 1
12.04.2024
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
Поделиться:
Оцените материал:
0