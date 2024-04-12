По этому признаку можно предотвратить неисправность автомобиля

«За рулем» объяснил, как износ шин может отразиться на работе подвески

Если пренебрегать своевременной проверкой состояния резины, это может обернуться для автовладельца непредвиденными расходами в виде ремонта подвески и покупки нового комплекта шин.

Быстрый износ всех покрышек укажет на неправильный выбор резины. Шины, обладающие повышенным сцеплением с дорогой, отличаются малым ресурсом. Однако быстрому износу могут быть подвержены и обычные покрышки.

«Ямы», пятна и полосы на шинах? В этом случае нужно проверить состояние подвески, тормозных узлов и балансировку.

Однако не только дефекты на протекторе, но и само поведение автомобиля во время движения должно сигнализировать о возникших неисправностях. К примеру, чтобы убить протектор разбалансировкой, нужно проехать около тысячи километров с вырывающимся из рук рулем. Если не обращать на это внимание, то раскошелиться придется не только на новую резину, но и на ремонт подвески.

В основном проблема износа шин заключается в неправильном давлении в колесах. Это самым негативным образом может отразиться на управляемости и на эффективности тормозной системы. Чтобы этого избежать, следует приобрести профессиональный компрессор, оборудованный точным манометром.

Больше информации о диагностике автомобиля по состоянию шин – в полной версии статьи.