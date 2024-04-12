#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Инспекторы ДПС Калужской области спасли рабочего, потерявшего сознание на мосту
12 апреля
Дорожный рабочий потерял сознание при ремонте моста (видео)
Инспекторы ДПС Калужской области спасли...
Цены на машино-места в этом регионе установили исторический рекорд
12 апреля
Цены на машино-места в этом регионе установили исторический рекорд
РБК: стоимость машино-места в Москве составила...
Lada Granta
12 апреля
Машин хватит на 1-2 месяца: дилеры объяснили причину высокого спроса на новинку
Дилеры рассказали об ажиотажном спросе на новую...

В России зафиксированы новые рекорды скорости

На XII Фестивале автоспорта «Дни скорости на льду Байкала» было переписано 10 рекордов скорости

Читатели «За рулем» наверняка помнят о прошедшем в самом начале весны XII Фестивале автоспорта «Дни скорости на льду Байкала». Известно, что в ходе фестиваля было зафиксировано 13 успешных попыток поставить рекорды скорости.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Так вот, 3 апреля Совет по спорту РАФ признал сразу 10 из них новыми национальными рекордами! Их авторами стали восемь известных пилотов: Андрей Леонтьев, Анастасия Нифонтова, Максим Леонов, Виталий Ларионов, Станислав Лыжин, Мария Мельникова, Алексей Павлин и Нина Абросова.

Рекорды на XII Фестивале автоспорта «Дни скорости на льду Байкала»

Пилот/Автомобиль Категория Тип рекорда Существующий рекорд Успешная попытка Дата
1Абросова Нина / Segway Villain SX10WX В II 5 1 км с места нет 58,042 28.02.2024
2Нифонтова Анастасия / Сарма 2 Evolute A VIII 2 1 км с хода 161,700 186,248 01.03.2024
3Мельникова Мария / Evolute i-Jet B VIII 5 500 м с места нет 81,238 01.03.2024
4Леонов Максим / Voyah Passion B VIII 5 1 км с места 106,019 108,075 01.03.2024
5Нифонтова Анастасия / Voyah Passion B VIII 5 500 м с хода нет 183,374 01.03.2024
6Леонтьев Андрей / Jaguar F-pace 3 dS A III 8 1 км с места 109,188 111,829 02.03.2024
7Леонтьев Андрей / Jaguar F-pace 3 dS A III 8 500 м с хода нет 206,398 02.03.2024
8Ларионов Виталий / Evolute i-Jet B VIII 5 1 км с хода 217,970 221,606 02.03.2024
9 Павлин Алексей / Audi RS6 A I 9 1 км с места 109,243 119,205 02.03.2024
10 Павлин Алексей / Audi RS6 A I 9 1 км с хода 278,594 289,389 02.03.2024
11 Леонтьев Андрей / Jaguar F-pace 3 dS A III 8 1 км с хода 215,853 нет -
12 Лыжин Станислав / Сарма 2 Evolute A VIII 2 1 км с места 115,800 нет -
13 Абросова Нина / Segway Villain SX10WX В II 5 1 км с хода нет нет -
Очень разные автомобили сошлись на омологированной РАФ ледяной дорожке длиной 15 км, рассчитанной на среднюю скорость 300 км/ч
Очень разные автомобили сошлись на омологированной РАФ ледяной дорожке длиной 15 км, рассчитанной на среднюю скорость 300 км/ч

Техника на фестиваль подобралась самая разная (и серийная, и специально подготовленная), что добавляло и зрелищности, и остроты борьбе за секунды: Jaguar F-pace, Audi RS6, Segway Villain, VOYAH Passion, Evolute i-JET, а также уникальный электрический спортпрототип Сарма 2 Evolute.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
12.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0