В России зафиксированы новые рекорды скорости
Читатели «За рулем» наверняка помнят о прошедшем в самом начале весны XII Фестивале автоспорта «Дни скорости на льду Байкала». Известно, что в ходе фестиваля было зафиксировано 13 успешных попыток поставить рекорды скорости.
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Так вот, 3 апреля Совет по спорту РАФ признал сразу 10 из них новыми национальными рекордами! Их авторами стали восемь известных пилотов: Андрей Леонтьев, Анастасия Нифонтова, Максим Леонов, Виталий Ларионов, Станислав Лыжин, Мария Мельникова, Алексей Павлин и Нина Абросова.
Рекорды на XII Фестивале автоспорта «Дни скорости на льду Байкала»
|№
|Пилот/Автомобиль
|Категория
|Тип рекорда
|Существующий рекорд
|Успешная попытка
|Дата
|1
|Абросова Нина / Segway Villain SX10WX
|В II 5
|1 км с места
|нет
|58,042
|28.02.2024
|2
|Нифонтова Анастасия / Сарма 2 Evolute
|A VIII 2
|1 км с хода
|161,700
|186,248
|01.03.2024
|3
|Мельникова Мария / Evolute i-Jet
|B VIII 5
|500 м с места
|нет
|81,238
|01.03.2024
|4
|Леонов Максим / Voyah Passion
|B VIII 5
|1 км с места
|106,019
|108,075
|01.03.2024
|5
|Нифонтова Анастасия / Voyah Passion
|B VIII 5
|500 м с хода
|нет
|183,374
|01.03.2024
|6
|Леонтьев Андрей / Jaguar F-pace 3 dS
|A III 8
|1 км с места
|109,188
|111,829
|02.03.2024
|7
|Леонтьев Андрей / Jaguar F-pace 3 dS
|A III 8
|500 м с хода
|нет
|206,398
|02.03.2024
|8
|Ларионов Виталий / Evolute i-Jet
|B VIII 5
|1 км с хода
|217,970
|221,606
|02.03.2024
|9
|Павлин Алексей / Audi RS6
|A I 9
|1 км с места
|109,243
|119,205
|02.03.2024
|10
|Павлин Алексей / Audi RS6
|A I 9
|1 км с хода
|278,594
|289,389
|02.03.2024
|11
|Леонтьев Андрей / Jaguar F-pace 3 dS
|A III 8
|1 км с хода
|215,853
|нет
|-
|12
|Лыжин Станислав / Сарма 2 Evolute
|A VIII 2
|1 км с места
|115,800
|нет
|-
|13
|Абросова Нина / Segway Villain SX10WX
|В II 5
|1 км с хода
|нет
|нет
|-
Техника на фестиваль подобралась самая разная (и серийная, и специально подготовленная), что добавляло и зрелищности, и остроты борьбе за секунды: Jaguar F-pace, Audi RS6, Segway Villain, VOYAH Passion, Evolute i-JET, а также уникальный электрический спортпрототип Сарма 2 Evolute.
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