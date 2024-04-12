В России зафиксированы новые рекорды скорости

На XII Фестивале автоспорта «Дни скорости на льду Байкала» было переписано 10 рекордов скорости

Читатели «За рулем» наверняка помнят о прошедшем в самом начале весны XII Фестивале автоспорта «Дни скорости на льду Байкала». Известно, что в ходе фестиваля было зафиксировано 13 успешных попыток поставить рекорды скорости.

Так вот, 3 апреля Совет по спорту РАФ признал сразу 10 из них новыми национальными рекордами! Их авторами стали восемь известных пилотов: Андрей Леонтьев, Анастасия Нифонтова, Максим Леонов, Виталий Ларионов, Станислав Лыжин, Мария Мельникова, Алексей Павлин и Нина Абросова.

Рекорды на XII Фестивале автоспорта «Дни скорости на льду Байкала»

№ Пилот/Автомобиль Категория Тип рекорда Существующий рекорд Успешная попытка Дата 1 Абросова Нина / Segway Villain SX10WX В II 5 1 км с места нет 58,042 28.02.2024 2 Нифонтова Анастасия / Сарма 2 Evolute A VIII 2 1 км с хода 161,700 186,248 01.03.2024 3 Мельникова Мария / Evolute i-Jet B VIII 5 500 м с места нет 81,238 01.03.2024 4 Леонов Максим / Voyah Passion B VIII 5 1 км с места 106,019 108,075 01.03.2024 5 Нифонтова Анастасия / Voyah Passion B VIII 5 500 м с хода нет 183,374 01.03.2024 6 Леонтьев Андрей / Jaguar F-pace 3 dS A III 8 1 км с места 109,188 111,829 02.03.2024 7 Леонтьев Андрей / Jaguar F-pace 3 dS A III 8 500 м с хода нет 206,398 02.03.2024 8 Ларионов Виталий / Evolute i-Jet B VIII 5 1 км с хода 217,970 221,606 02.03.2024 9 Павлин Алексей / Audi RS6 A I 9 1 км с места 109,243 119,205 02.03.2024 10 Павлин Алексей / Audi RS6 A I 9 1 км с хода 278,594 289,389 02.03.2024 11 Леонтьев Андрей / Jaguar F-pace 3 dS A III 8 1 км с хода 215,853 нет - 12 Лыжин Станислав / Сарма 2 Evolute A VIII 2 1 км с места 115,800 нет - 13 Абросова Нина / Segway Villain SX10WX В II 5 1 км с хода нет нет -

Очень разные автомобили сошлись на омологированной РАФ ледяной дорожке длиной 15 км, рассчитанной на среднюю скорость 300 км/ч

Техника на фестиваль подобралась самая разная (и серийная, и специально подготовленная), что добавляло и зрелищности, и остроты борьбе за секунды: Jaguar F-pace, Audi RS6, Segway Villain, VOYAH Passion, Evolute i-JET, а также уникальный электрический спортпрототип Сарма 2 Evolute.