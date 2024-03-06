«Дни скорости на льду Байкала» — итоги фестиваля автоспорта!

Серийный электрический кроссовер Evolute i-Jet разогнался до 221 км/ч

Уже в двенадцатый раз в проливе Малое Море озера Байкал состоялся ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала». Восемь пилотов на самой разной технике (от серийных машин до специально построенных прототипов) сошлись в битве за скорость. Заезды проводились на омологированной РАФ дорожке из природного льда. Рекорды фиксировались на дистанциях 1 километр с хода и 1 километр с места.

Сарма 2 Evolute

В первом заезде за рулем электрического спортпрототипа Сарма 2 Evolute выступила известная авто- и мотогонщица Анастасия Нифонтова. Болид продемонстрировал скорость 186,248 км/ч и побил рекорд класса А VIII 2, державшийся 47 лет! На «километре с места» Сарму пилотировал один из создателей прототипа Станислав Лыжин.

Evolute i-Jet

Электрический кроссовер Evolute i-Jet на специальной дистанции для серийных машин (класс B VIII 5, 500 метров с места) под управлением опытной гонщицы Марии Мельниковой набрал максимальную среднюю скорость более 81 км/ч. А известный кольцевик Виталий Ларионов в заезде на 1 км с хода показал более 221 км/ч, обновив предыдущий рекорд (217,970 км/ч).

Voyah Passion Long Range

Бизнес-седан Voyah Passion Long Range (B VIII 5) под управлением десятикратного рекордсмена Максима Леонова в заезде 1 км с места разогнался до более чем 108 км/ч (предыдущий рекорд – 106 км/ч), а севшая за руль седана Анастасия Нифонтова на дистанции 500 метров с хода показала результат более 183 км/ч, что претендует на обновление национального рекорда для электромобилей.

Jaguar F-pace

Jaguar F-pace (А III 8) под управлением журналиста Андрея Леонтьева мог продемонстрировать 111,829 км/ч на дистанции 1 км с места и 206,398 км/ч на дистанции 500 метром с хода. По-настоящему удивил путешественник Алексей Павлин, на одном из отрезков дистанции 1 км с хода выжав из своей Audi RS6 (A I 9) 298 км/ч (в зачет пошел средний результат двух проездов – 289,389 км/ч), а на 1 км с места ускорившись до 119,205 км/ч. Оба результата обновили рекорды в своем классе.

Audi RS6

Багги Segway Villain SX10WX (В II 5) не смог реализовать потенциал и из-за проблем с двигателем прекратил заезды. Все зафиксированные данные будут переданы в Российскую автомобильную федерацию (РАФ) для рассмотрения на Совете по спорту и последующего утверждения новых национальных рекордов, сообщает пресс-служба фестиваля.